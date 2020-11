La Tunisie condamne fermement l’attaque terroriste de Vienne

La Tunisie a fermement condamné l’attaque terroriste perpétrée, lundi soir, en plein coeur de la capitale autrichienne, Vienne, qui a fait quatre morts et une vingtaine de blessés.

La Tunisie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et des blessés, et exprime sa solidarité avec le peuple et le gouvernement autrichiens dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, indique un communiqué rendu public, jeudi, par le ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie réitère sa détermination à œuvrer, en collaboration avec ses partenaires internationaux et régionaux, à lutter contre ces fléaux qui portent atteinte aux principes de liberté, de démocratie et de coexistence pacifique.

Une attaque terroriste par arme à feu, revendiquée par le groupe “Etat islamique”, a au lieu, lundi soir, à Vienne près d’une synagogue et de l’Opéra de la ville.

Selon les autorités autrichiennes, l’assaillant qui a été abattu par la police locale, est un Autrichien de 20 ans originaire de la Macédoine du nord. “Il était un sympathisant du groupe terroriste Etat islamique”.