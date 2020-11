Ligue des champions : l’Ajax va devoir se passer de quatre joueurs clés en raison du Covid

L’Ajax Amsterdam va devoir se passer de quatre joueurs clés, dont son capitaine Dusan Tadic et son gardien Andre Onana,

pour affronter Midtjylland mardi en Ligue des champions en raison de cas de coronavirus dans l’effectif, selon les médias néerlandais lundi.

Les milieux Davy Klaassen et Ryan Gravenberch ne font pas non plus partie du groupe de seulement 17 joueurs composé par l’entraîneur Erik ten Haag pour disputer la troisième journée de C1.

Un seul gardien, le jeune et inexpérimenté Kjell Scherpen (20 ans) qui n’a jamais disputé la moindre minute en match officiel pour l’Ajax, a été inclus dans le groupe.

Au total, onze joueurs n’ont pas pu embarquer pour le Danemark en raison des procédures liées au Covid.

L’entraîneur Erik Ten Hag va donc devoir bricoler pour composer son onze de départ.

“Je ne vais pas m’étaler sur des cas individuels mais ce que je peux dire, c’est que les joueurs concernés peuvent jouer aux Pays-Bas mais pas en Europe à cause de législations différentes d’un pays à l’autre”, a-t-il regretté lors d’une conférence de presse.

“Ils ont été testés lundi mais n’ont montré aucun symptôme et ne se plaignent pas. Je comprends l’importance de protéger la santé de tout le monde mais ce n’est pas très fair-play”, a-t-il ajouté.

Le club néerlandais va faire passer un second test à certains de ses joueurs restés au pays et garde espoir, si certains étaient négatifs, de les faire embarquer in extremis mardi matin à destination du Danemark.

Selon les procédures édictées par l’UEFA, l’Ajax ne peut faire reporter la rencontre tant qu’au moins 13 joueurs (dont un gardien) sont disponibles.

Au classement du groupe D, l’Ajax est troisième avec un point ramené de Bergame face à l’Atalanta la semaine dernière (2-2). Il avait été battu lors de sa première rencontre par Liverpool (1-0). Midtjylland, de son côté, est bon dernier avec zéro point.