Tunisie : Sami Tahri détaille les funérailles de Bouali Mbarki

Le corps de Bouali Mbarki, leader syndicaliste, devrait arriver en Tunisie ce soir en provenance de la France, où le défunt est mort après une longue lutte contre une maladie maligne dont il a été diagnostiqué depuis sept ans, a déclaré Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

« Bouali a lutté pendant longtemps face à une maladie maligne, et il a été en mesure de surmonter le premier obstacle de la maladie », a déclaré Tahri. Au cours de la dernière année, il a fait une rechute et a subi une chirurgie sensible à la tête. Puis, il a été fatigué, son corps était épuisé, et il est mort.

Tahri a annoncé que les funérailles du défunt de l’union débuteront de la place Mohamed Ali, demain matin, en direction du cimetière d’al-Jalaz.