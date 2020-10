Le Forum de dialogue inter-libyen au centre d’une rencontre entre Jerandi et les ambassadeurs américains à Tunis et Tripoli

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a reçu, vendredi, au siège du département, les ambassadeurs des Etats-Unis à Tunis et à Tripoli (Libye), Donald Blome et Richard Norland.

Les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérales et les développements de la situation en Libye, en prévision du Forum du dialogue politique inter-libyen qui se tiendra début novembre à Tunis, ont été à l’ordre du jour de cette rencontre.

Selon un communiqué du département des affaires étrangères, les moyens d’assurer la réussite de ce forum dont les réunions présentielles auront lieu à partir du 9 novembre prochain, ont été abordés au cours de cette rencontre.

L’accent a été mis sur l’importance de ce forum qui “représente aux parties libyennes, une occasion propice pour un règlement politique durable et global et pour parvenir à une solution définitive et consensuelle à la crise qui perdure en Libye”, lit-on dans le communiqué.

Les deux diplomates américains ont affirmé le soutien de leur pays au Forum de dialogue politique inter-libyen qui se tient à Tunis, saluant les efforts entrepris par la Tunisie en vue de garantir toutes les conditions de réussite à ce dialogue déterminant pour la résolution de la crise libyenne.

“Ceci témoigne de la confiance qu’accordent les parties libyennes, les Etats-Unis et la communauté internationale à la Tunisie”, ont-ils ajouté.