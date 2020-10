Tunisie – ARP : Démarrage de la séance plénière consacrée au dialogue avec le gouvernement

La séance plénière dédiée au dialogue avec le gouvernement, sur la situation générale du pays, a démarré, ce matin, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP ).

Le dialogue portera, la matinée, sur la crise de commercialisation de la récolte des produits agricoles, en particulier les dattes et les grenades, sur les maladies qui menacent le bétail, et la crise des engrais agricoles et fertilisants.

Les discussions porteront, également, sur les mesures d’accompagnement nécessaires pour soutenir le secteur du tourisme et protéger les emplois.

Prendront part à ce dialogue, les ministres de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, du Commerce et du développement des exportations, du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que celui de l’Economie, des Finances et de l’Appui aux Investissements.