Ligue 1 : Le comité de défense du CS Chebba dépose un recours auprès du Tribunal administratif

Le comité de défense du Croissant Sportif de la Chebba a déposé, lundi, un recours devant le Tribunal administratif (TA) pour réclamer l’annulation de la décision de la Fédération tunisienne de football (FTF) en date du 17 octobre 2020, stipulant “la suspension des activités du club et son interdiction de participer à toutes les compétitions organisées par la fédération pour la saison 2020-2021”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Me Abdessatar Messaoudi, membre du comité de défense a fait savoir que par ce recours, le club entend, en outre, contester la décision de la Fédération d’organiser un mini-championnat (barrages réunissant les équipes classées 13 et 14ème de la saison 2019-2020 et les deux équipes classées deuxièmes des barrages de la Ligue 2 pour remplacer le CS Chebba).

Le comité de défense, composé également de MM. Mondher Belhaj Ali et Ahmed Soueb a déposé, par la même occasion, une demande d’ajournement de la mise en œuvre de la décision fédérale, objet de recours, sur la base des dispositions de l’article 40 de la loi administrative, en attendant l’examen (dans un délais d’un mois) du recours du CS Chebba.

Le bureau fédéral de la FTF avait, rappelle-t-on, décidé le 17 octobre de “suspendre les activités du CS Chebba et de lui interdire de participer à toutes les compétitions organisées par la fédération pour la saison 2020-2021, et ce suivant les articles 25, 29 et 31 des règlements généraux de la FTF et après avoir constaté que le CS Chebba a présenté un dossier d’engagement incomplet malgré de nombreux rappels de la fédération”.

La commission de discipline et de fair play avait précédemment décidé de retirer 6 points du classement du CS Chebba avant le coup d’envoi du championnat de Ligue 1 du football professionnel (saison 2020-2021), de suspendre le président du club Taoufik Mkacher et le secrétaire général, Mohamed Ben Braham, pour deux ans, outre une amende de 40.000 dinars.

Ces sanctions interviennent à la suite des déclarations publiées sur la page officielle facebook du club portant atteinte aux dirigeants de la FTF et de la Ligue nationale du football professionnel.