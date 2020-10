Championnat de France (8e journée) : Lyon sur sa lancée

La marche en avant a enfin été enclenchée dans le Rhône. Après sa victoire 3-2 à Strasbourg, l’Olympique Lyonnais a confirmé sa bonne forme contre Monaco en s’imposant par 4 buts à 14-1, dimanche soir, pour le compte de la 8e journée du championnat de France.

Depay (12e), Toko-Ekambi (34e, 44e) et Aouar (s.p., 41e) ont creusé la différence en une demi-heure. Les jeunes pousses lyonnaises ont encore des progrès à faire. Diomandé a concédé un penalty sur Aguilar pour la réduction de l’écart de Wissam Ben Yedder (4-1, 48e).

En fin de rencontre, Bard a reçu un carton rouge direct pour un pied haut sur ce même Aguilar (90e). L’Olympique Lyonnais se replace à deux points de Rennes, troisième. Monaco est douzième (11 points), à trois longueurs de la dernière place qualificative en coupe d’Europe.

Auparavant Lille et et l’OGC Nice se sont séparés sur un score nul (1-1) à l’Allianz Rivieira. Les Niçois avaient pourtant ouvert le score grâce à Kasper Dolberg à la 50ème minute après un excellent mouvement. Les Lillois ont répondu 9 minutes plus tard grâce à un superbe but de Burak Yilmaz.

Au classement les Niçois gardent la 5ème place et pointent à 4 points du PSG en tête du championnat. Les Lillois sont eux 2ème à égalité de points avec les Parisiens.

Résultats complets de la 8e journée

Dimanche 25 octobre

Bordeaux – Nîmes 2 – 0

Montpellier – Reims 0 – 4

Brest – Strasbourg 0 – 3

Metz – Saint-Etienne 2 – 0

Nice – Lille 1 – 1

Lyon – Monaco 4 – 1

Lens – Nantes . reporté

Vendredi 23 octobre

Rennes – Angers 1 – 2

Samedi 24 octobre

Lorient – Marseille 0 – 1

Paris SG – Dijon 4 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 18 8 6 0 2 20 3 17

2. Lille 18 8 5 3 0 14 3 11

3. Rennes 15 8 4 3 1 16 10 6

4. Marseille 15 8 4 3 1 11 8 3

5. Nice 14 8 4 2 2 11 10 1

6. Lyon 13 8 3 4 1 14 8 6

7. Lens 13 7 4 1 2 10 10 0

8. Angers 13 8 4 1 3 10 16 -6

9. Bordeaux 12 8 3 3 2 9 5 4

10. Metz 11 8 3 2 3 9 7 2

11. Montpellier 11 8 3 2 3 13 13 0

12. Monaco 11 8 3 2 3 11 13 -2

13. Saint-Etienne 10 8 3 1 4 9 12 -3

14. Brest 9 8 3 0 5 11 18 -7

15. Nantes 8 7 2 2 3 9 10 -1

16. Nîmes 8 8 2 2 4 9 13 -4

17. Lorient 7 8 2 1 5 12 15 -3

18. Strasbourg 6 8 2 0 6 9 16 -7

19. Reims 5 8 1 2 5 10 13 -3

20. Dijon 2 8 0 2 6 4 18 -14