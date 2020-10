Les températures seront stationnaires, vendredi, et les maximales se situeront entre 27 et 33 degrés sur les différentes régions du pays, et peuvent atteindre les 35 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Selon l’INM, le temps sera marqué par un brouillard léger durant les premières heure du matin, puis il sera ensoleillé avec des petits nuages sur l’ensemble des régions.

Le vent soufflera fort avec une vitesse atteignant les 50 km/h. La mer sera très agitée sur les côtes nord du pays.