Tunisie : 70 délégations classées à très haut risque de propagation du coronavirus

Le ministère de la Santé a classé 70 délégations à très haut risque de propagation du coronavirus où le taux de contamination dépasse 100 cas pour 100 mille habitants au cours des 14 derniers jours (du 5 au 18 octobre 2020), selon la dernière mise à jour de la situation épidémiologique effectuée le 20 octobre courant et publiée, hier, mercredi, sur la page Facebook officielle du ministère.

Le ministère a également inscrit 50 autres délégations sur la liste des délégations à haut risque de propagation du Covid-19 (ayant enregistré au cours des 14 derniers jours entre 50 et 100 nouveaux cas pour 100 mille habitants), 96 avec un niveau de risque moyen et 58 avec un faible niveau dans lesquelles le nombre des nouveaux cas varie au cours des 14 derniers jours entre 10 et 50 cas pour 100 mille habitants et moins de 10 cas pour 100 mille habitants.

Selon cette nouvelle classification, le nombre des contaminations dans les gouvernorats de Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir et Le Kef ont dépassé au cours de la même période 100 cas pour 100 mille habitants, tandis que les gouvernorats de Tunis, La Manouba, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Beja, Jendouba, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid, Mahdia, Sfax et Tozeur ont enregistré entre 50 et 100 cas pour 100 mille habitants, alors que le nombre des nouvelles contaminations à Kasserine, Gafsa, Gabès, Kebili, Médenine et Tataouine est inférieur à 10 cas pour 100 mille habitants.

Le ministère de la Santé avait fait état, hier, mercredi, de 29 décès et de 1442 nouvelles contaminations par le coronavirus enregistrés le 20 octobre courant, portant le nombre de décès à 740 et celui des personnes porteuses du virus depuis février 2020 à 45.892 cas.