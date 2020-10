Des vents forts d’une vitesse de 60 km/h se poursuivent, mercredi, sur les côtes nord. Mer très agitée à agitée dans le nord, et grosse sur les côtes-est. Ciel peu nuageux.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 23 et 28 °C et atteindront localement 30 °C dans le nord et l’extrême sud.