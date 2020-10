Ligue1 : la FTF suspend le CS Chebba de toutes compétitions organisées en 2020-2021

Le bureau de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), réuni samedi, a décidé de suspendre les activités du Croissant sportif de Chebba et de lui interdire la participation à toutes les compétitions organisées par la fédération au cours de la saison 2020-2021, annonce la FTF dans un communiqué.

D’après la même source, cette décision a été prise “conformément aux articles 25, 29 et 31 des réglements généraux de la FTF et après avoir constaté que le CS Chebba a présenté un dossier d’engagement incomplet malgré de nombreux rappels de la fédération”.

Suite à cette décision, et compte tenu de la place vacante qui en découlera au niveau des équipes engagées en Ligue 1 (saison 2020-2021), le bureau fédéral a décidé d’organiser un mini-championnat (barrages réunissant les équipes classées 13 et 14ème de la saison 2019-2020 (JS Kairouan et CS Hammam-lif) et les deux équipes classées deuxièmes des barrages de la Ligue 2 (EGS Gafsa et O.Sidi Bouzid). Au terme de ce tournoi, l’équipe classée première rejoindra la ligue 1 pour remplacer le CS Chebba.

La FTF ajoute que les joueurs étrangers des équipes de Ligue 1 ne prendront pas part à ce tournoi, afin de respecter le principe d’égalité des chances.

Les trois journées du tournoi auront lieu respectivement le 31 octobre, le 4 et le 8 novembre 2020.

Concernant la Ligue 2 professionnelle, la FTF a décidé d’organiser, par tirage au sort, deux matches barrages entre l’AS Marsa et l’AS Ariana en tant que derniers des deux poules de la Ligue 2, et entre les équipes classées 2e et 3e lors des tournois d’accession de la Ligue Amateurs.

Les deux vainqueurs de ces deux confrontations participeront ensuite avec l’AS Kasserine et le SA Menzel Bourguiba à un mini-championnat dont le vainqueur final rejoindra la Ligue 2 lors pour la saison 2020-2021.

Pour le reste des divisions, la FTF précise que la méthode de combler les places vacantes sera déterminée plus tard.