L’AUF et ses partenaires lancent le Label francophone de l’innovation responsable !

Dans un monde globalisé fragilisé, les transitions sociales et environnementales s’imposent, les universités doivent se transformer et faire face aux défis majeurs.

L’AUF se propose d’accompagner les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche dans ces démarches.

Déjà engagée pour la feuille de route des 17 Objectifs de développement durable (ODD) signée en 2015 par 193 États membres des Nations unies, l’AUF crée aujourd’hui, avec ses partenaires, un Label francophone de l’innovation responsable, qui s’appuie sur les principes fondamentaux du développement durable et de l’économie sociale et solidaire que sont la transparence, l’inclusion, la justice, la durabilité, la responsabilité sociale et environnementale et la satisfaction des besoins fondamentaux pour tous.

La création de ce label renforcera davantage l’engagement de l’AUF – Agence Universitaire de la Francophonie – à contribuer au développement global des sociétés.

L’AUF invite donc les établissements universitaires francophones et leurs équipes à se manifester, à proposer leurs projets d’innovation responsable, à candidater au Label francophone de l’innovation responsable. Ce label visera à la fois à cartographier et à valoriser les innovations responsables des établissements universitaires francophones dans le monde, mais aussi à déployer le réseau de l’innovation responsable pour favoriser les synergies entre les universités, la société civile et le secteur socio-économique œuvrant pour le développement d’une société responsable.

Il permettra également une reconnaissance des pratiques innovantes et responsables et une diffusion de ces pratiques auprès des 1007 établissements et réseaux scientifiques membres de l’AUF dans 119 pays, qui constituent le 1er réseau universitaire du monde.

Ces innovations responsables pourront inciter et inspirer d’autres établissements à de nouveaux modes de pensée et d’organisation et créer une solidarité active, principe fondateur de l’AUF.

À propos de l’AUF :

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est le premier réseau universitaire au monde avec 1007 établissements membres dans 119 pays, et 59 implantations réparties sur les cinq continents. Opérateur expert en recherche et savoir de la Francophonie créé il y a près de 60 ans, l’AUF intervient dans de nombreux domaines comme la formation, la recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants, ou encore le développement durable.

