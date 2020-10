57e anniversaire de la Fête de l’évacuation : Une occasion de solidarité et d’entraide entre les Tunisiens

La présidence de L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a estimé que la célébration de la Fête de l’évacuation cette année, qui intervient pendant une période difficile dans le pays en raison de la Covid-19, devrait être l’occasion de renforcer les liens de solidarité et d’entraide entre les Tunisiens ainsi qu’une opportunité pour se ranger sous la bannière nationale au dessus de tous les intérêts ou considérations partisanes.

Dans une déclaration publiée jeudi, à l’occasion du 57e anniversaire de la Fête de l’évacuation, la présidence du parlement a appelé les citoyens à ” s’inspirer de la signification et des valeurs de cette fête pour aller de l’avant afin d’éradiquer la pauvreté, la marginalisation et le chômage dans les quartiers populaires et les régions de l’intérieur, améliorer les conditions de vie des catégories démunies et réaliser le développement escompté “.

Il est nécessaire de faire réussir la transition démocratique en Tunisie, de renforcer davantage l’unité nationale et de construire la culture de coexistence, souligne la présidence du parlement.