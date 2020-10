Tunisie – COVID-19 : 18% des personnes décédées étaient âgées de plus de 75 ans (Nissaf Ben Alaya)

“18% des personnes décédées du coronavirus en Tunisie étaient âgées de plus de 75 ans et 6% étaient âgées entre 65 et 75 ans”, a indiqué mercredi Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, Ben Alaya a fait savoir qu’en date du 13 octobre le bilan des décès en Tunisie est passé à 537 enregistrant 25 décès supplémentaires entre le 12 et le 13 octobre.

L’intervenante a rappelé l’importance de porter le masque et d’adopter les gestes barrières pour éviter la contamination signalant qu’un laboratoire mobile a été installé depuis plus d’une semaine à Sidi Bouzid pour renforcer la capacité des laboratoires dans la région du centre.