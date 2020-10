Il ne laissait personne indifférent, soit on le détestait et on le trouvait hautain, arrogant, misogyne et parfois méchant ; soit on l’appréciait pour sa gentillesse, son imagination, sa courtoisie et son intelligence.

Il, c’est Badiss Lamine qui vient de nous quitter, ce dimanche 11 octobre 2020, emporté par une foudroyante crise cardiaque.

Il a commencé sa vie professionnelle a TMI, et son histoire se confond avec la boîte qu’il aimait tant et qu’il a toujours aimé, où il a fait ses preuves et fait éclater ses talents.

Il a été de toutes les épopées de TMI, avec plusieurs jalons importants comme le programme qualité, la certification ISO, la transformation visuelle, les différentes enquêtes de qualité, les séminaires et autres présentations.

Il fut un brillant marqueteur, un génie de l’innovation avec des frasques de communication qui sortent de l’ordinaire. Un innovateur dans l’âme, dirons-nous ! On pourra retenir le stand Sidi Bousaid au dernier SITIC Africa 2018 sans aucun doute.

Mais son œuvre principale restera à jamais l’organisation du 30ème anniversaire de TMI, où il a étalé tout son génie.

Par conséquent, avec le départ de Badiss Lamine, TMI n’a pas seulement perdu un collègue, mais surtout un pilier et fondateur, un ami et un marqueur social de la société.

Il se définissait lui-même comme “Badiss Ben Ayed“ pour exprimer son attachement à la famille TMI.

Adieu l’ami, adieu Badiss. Tu nous manqueras certes, et nos réunions seront moins poignantes, mais ainsi est faite la vie avec ses joies et ses cruautés !

Je sais que tu nous regardes d’en haut et tu te moques de notre tristesse. Mais que veux-tu, nous sommes de simples mortels et des humains.

L’artiste est mort, mais le spectacle continue. On ne t’oubliera jamais !

Ciao Pantin