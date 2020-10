Basket : Le nouveau bureau de la FTBB décide de reporter le démarrage des différents championnats à novembre

Le nouveau bureau de la fédération tunisienne de Basketball, réuni samedi, a décidé de reporter le démarrage du championnat “Pro A” seniors au 1er novembre prochain.

Le bureau de la FTBB qui a examiné un ensemble de dossiers a, également, pris une série de décisions dont voici la liste:

– Le report au 21 novembre du démarrage du championnat de la nationale A et B (séniors dames).

– Le report au 21 novembre du démarrage du championnat de la nationale A séniors Messieurs.

– Le report au 22 novembre du démarrage des championnats des jeunes.

– Le rejet de la demande de certaines formations féminines de reporter l’entrée en vigueur de l’article 70 (Toute joueuse est libre à l’age de 28 ans) à la saison 2021-2022. Ledit article sera appliqué dès la saison 2020-2021 conformément au résultat du vote des clubs à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2020.

– La nomination de Kacem Ouerechfeni au poste de directeur technique national en remplacement de Mohamed Toumi qui s’est vu assigné la mission de coordinateur technique régional des ligues du centre et du sud.

Par ailleurs, il a été procédé à la répartition des taches au sein du nouveau fédéral qui se compose désormais comme suit :

– Ali Benzarti: Président, porte-parole officiel et premier responsable de la sélection.

– Mohamed Harzallah: Vice-président de la FTBB et président de la ligue professionnelle.

– Ilyes Zallek: Président de la commission de discipline et responsable de la sélection des U16.

– Mohamed Lassad Bourguiba: président de la commission basket entreprise.

– Olfa Sghaier: présidente de la ligue féminine.

– Abdessatar Sahli: président de la commission financière.

– Marouane Hattab: président de la commission des règlements et litiges et président de la commission d’appel.

– Mouna Khriji: présidente de la commission de développement du basket féminin.

– Foued Kacem: président de la ligue nationale A et des ligues du sud.

– Mahmoud Dimassi: chargé des relations extérieures et responsable de la sélection des U18 garçons

– Sami Slimane: président de la ligue de basket 3X3.

– Ahmed Aziz Ben Mime: président ligue scolaire et universitaire et de la commission des ligues du nord.