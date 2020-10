Tunisie – Covid-19 : Des tests RT-PCR à plus de 400 dinars!

L’Organisation de défense du consommateur (ODC) dénonce “l’opportunisme” de certains cliniques et laboratoires privés qui effectuent des tests de diagnostic RT-PCR covid-19, à plus de 400 dinars, au lieu du tarif habituel fixé par le ministère de la Santé à 209 dinars.

Dans un communiqué publié, mercredi, l’ODC pointe du doigt ” l’opportunisme de certaines parties qui auraient du appuyer les efforts de l’Etat dans sa lutte contre la pandémie et aider les citoyens à surmonter la réalité terrifiante dans laquelle ils vivent”.

Elle a appelé, dans ce cadre, les ministres du commerce et de la santé à intervenir et jouer leur rôle de contrôle et prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du prix fixé et vérifier la fiabilité des tests réalisés. A l’issu d’un conseil ministériel restreint tenu, le 21 aout 2020, Il a été décidé, d’autoriser les laboratoires privés à effectuer les analyses Covid-19 afin de contenir la propagation du virus.

Six laboratoires d’analyses privés dans le grand Tunis ont commencé, fin août, à effectuer des tests virologiques RT-PCR covid-19, et ce nombre a atteint 33 laboratoires privés d’analyses biomédicales qui sont désormais autorisés à diagnostiquer le Coronavirus, dans différentes régions.

L’agrément accordé aux laboratoires privés pour effectuer les tests, fait suite à la décision du ministre de la Santé du gouvernement de gestion des affaires courantes en date du 28 août 2020, relative à l’approbation du cahier des charges régissant la participation des laboratoires privés d’analyses biomédicales aux efforts de dépistage du Covid-19.