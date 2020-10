Covid-19 : Alaeddine Marzouki testé positif

Encore un nouveau cas de contamination à la Covid-19 dans les rangs de l’équipe première de football de l’Espérance Sportive de Tunis, celui du nouvel attaquant, Aalaeddine Marzouki, testé positif, annonce le club jeudi .

Le buteur du CS Sfaxien rappelle-r-on avait rejoint l’Espérance fin août pour les trois prochaines saisons. Le bilan est à la hausse au sein du club de Bab Souika sang et or qui avait auparavant communiqué la contamination du physiothérapeute de l’équipe de football Lassaad Omrani et du joueur de handball Wajdi Barhoumi.

Mercredi, le champion de Tunisie avait annoncé la contamination de trois joueurs , Amine Ben Hamida, Zied Berrima et Mohamed Amine Msekini

Le staff technique et médical est également testé positif, il s’agit de l’entraineur en chef Mouîne Chaâbani, ses deux adjoints adjoints, Majdi Traoui et Othman Najjar, le médecin Yassine Ben Ahmed , le physiothérapeute, Seif Dziri et le préparateur physique Sabri Bouazizi.