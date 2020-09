Tunisie : Un nouveau parti sera lancé dimanche 27 septembre

Une nouvelle formation politique composée de partis et de personnalités nationales verra officiellement le jour dimanche prochain, a fait savoir l’ancien dirigeant de Nidaa Tounes, Ridha Belhaj.

Dans une déclaration accordée mardi à l’agence TAP, Belhaj a précisé que ce nouveau parti compte une frange du parti Nidaa Tounes, le parti Amal (dirigé par Salma Elloumi), le Mouvement démocrate (fondé par Ahmed Najib Chebbi) et des personnalités nationales.

Il a indiqué que toutes les composantes de cette nouvelle formation politique tiendront une réunion avant l’annonce officielle de sa création.

” Le but de la fusion entre ces partis, qui se fera probablement dans le cadre de la formation politique Amal, est de rassembler les partis proches au niveau idéologique appartenant à la famille centriste et de réduire un tant soit peu le nombre des partis existant actuellement dans le champ politique “, a déclaré Belhaj.

Il a également rendu compte de l’existence de négociations avec d’autres partis politiques dans la perspective d’intégrer ultérieurement la nouvelle formation politique.

Ridha Belhaj avait annoncé dimanche dans une déclaration radiophonique la création d’un nouveau parti dans la lignée du président feu Béji Caid Essebsi et du mouvement national, et ce, à l’issue de sa réunion avec Salma Elloumi ancienne dirigeante au sein de Nidaa et présidente du parti ” Amal ” et le président fondateur du mouvement démocrate, Ahmed Naji Chebbi.