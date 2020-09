Volley – Coronavirus : Les championnats du monde des clubs 2020 annulés

La Fédération internationale de volley-ball (FIVB) a annoncé, jeudi, l’annulation des Championnats du monde des clubs 2020 (hommes et dames), en raison de la pandémie du coronavirus.

“A la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19 et de l’incertitude subséquente concernant les voyages et la présence des supporters, la FIVB a décidé de ne pas organiser l’édition 2020 de l’événement. La FIVB s’est engagée à assurer la santé et le bien-être de la famille mondiale du volleyball et lancera une invitation à soumissionner pour l’édition 2021 d’ici fin octobre 2020”, précise l’instance mondiale.

L’édition 2019 des Championnats du monde FIVB des clubs de volleyball masculin et féminin a été accueillie respectivement par le Brésil et la Chine, et la victoire finale est revenue aux clubs italiens Lube Civitanova et Imoco Volley.