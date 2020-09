Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 16 septembre 2020

Le temps sera, mercredi, nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront plus abondants sur l’extrême Sud Est et les régions côtières du Nord Ouest avec pluies éparses et localement orageuses, d’après l’institut National de la Métrologie (INM).

Le vent sera de secteur Nord modéré à assez fort de 20 à 45 km/h sur les côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays et la mer sera peu agitée à agitée sur les côtes nord et très agitée à agitée sur le reste des régions côtières.

Les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront, entre 28 et 33 degrés, voisines de 26 degrés sur les hauteurs et t atteindront 35 degrés sur le Sud Ouest .