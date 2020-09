Le président du CAB suspendu pendant 90 jours

La commission de discipline et du fair play relevant de la Fédération tuninsienne de discipline (FTF), réunie mardi soir, a décidé de suspendre le président du CA Bizertin, Abdessalam Saidani, de toute activité liée au football pour une période de 90 jours.

Il a été également décidé de lui retirer l’accréditation d’accès aux stades et de le convoquer pour comparaître devant la commission de discipline en vue de l’interroger sur le comportement et les déclarations faites avant la dernière journée de la Ligue 1.

“Ces décisions interviennent après avoir examiné les publications de Saidani qui portent atteinte au sport tunisien et conclu que les statuts et les propos publiés sur les réseaux sociaux sont de nature à perturber l’ambiance générale du sport et à transgresser les règlements de gestion du football et représentent une violation de la charte sportive”, selon un communiqué de la FTF.