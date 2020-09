Tunisie – Intempéries : La Protection civile intervient pour secourir les citoyens

Suite aux intempéries enregistrées lundi, les unités de la protection civile ont effectué plusieurs interventions, notamment, en apportant leurs secours à 12 citoyens bloqués dans leurs voitures, et en évacuant de la voie publique 48 véhicules en panne.

Le porte-parole de la protection civile Moez Triaa, a rapporté mardi à l’agence TAP, que les interventions effectuées ont consisté en la réalisation de 135 opérations de pompage d’eau, et la visite des habitations et quartiers endommagées par les eaux pluviales.

Triaa a précisé que les interventions des unités de la protection civile ont été effectuées en coordination avec les structures concernées par le secours des citoyens et se sont poursuivies durant les dernières 24 heures.

Les intempéries ont touché plusieurs régions, en particulier les régions côtières de l’ouest où de fortes précipitations ont été enregistrées à Kalaa Seghira (Gouvernorat de Sousse) avec 169 mm, Beni Hassen (Gouvernorat de Monastir) 78 mm et Melloulech (Gouvernorat de Mahdia) 66 mm.

Les précipitations ont provoqué entre autres la hausse des débits de l’eau et son amoncellement dans certaines rues et routes, son infiltration dans certains locaux d’habitation et de commerce et endommagé nombre de véhicules qui ont pris l’eau sur la voie publique.

Le responsable a indiqué que les unités régionales de la protection civile ont été appelées à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de leurs propriétés en coordination avec les autorités régionales concernées.