Tunisie : Toutes les conditions de sécurité sont garanties dans les foyers et cantines scolaires

” Toutes les conditions de sécurité et toutes les mesures préventives sont assurées dans les foyers et cantines scolaires et ce, en application du protocole sanitaire, a assuré lundi le ministère de l’éducation.

Il a souligné, dans un document, que toutes les chambres et unités sanitaires seront quotidiennement désinfectées outre la mise à disponibilité des produits désinfectants dans les cantines et foyers et l’augmentation du budget consacré à leur acquisition afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

La même source indique que tous les moyens de protection seront également mis à la disposition des travailleurs dans ces établissements.

Le ministère rappelle qu’environ 350 mille élèves bénéficieront cette année d’un repas servi dans 2500 cantines scolaires du niveau primaire et 450 cantines scolaires du niveau secondaire.

Près de 18 mille élèves bénéficieront du transport scolaire et 45 mille élèves seront hébergés dans 330 foyers scolaires.