Tunisie – Alerte météo : Des cellules orageuses accompagnées des pluies apparaîtront aujourd’hui et au lendemain

Des cellules orageuses accompagnées de pluies au Nord, au Centre et localement au Sud, apparaîtront dimanche 13 et lundi 14 septembre 2020, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans un bulletin de suivi publié dimanche à Tunis, l’INM prévoit des pluies parfois intenses au cours de la nuit et le lendemain avec des quantités localement importantes dans les gouvernorats de Nabeul, du Grand Tunis, de Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabes et Médenine. Les quantités oscilleront entre 30mm et 60 mm et atteindront localement 80 mm.

L’INM a mis en garde contre des vents forts et le déclenchement de foudres lors des nuages orageux avec une chute de grêle dans des endroits limités.