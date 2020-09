Tunisie : La société civile demande la publication au JORT de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution

Treize organisations de la société civile ont invité les autorités gouvernementales à proclamer, au plus vite, la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution et à la publier au Journal officiel.

Ces organisations ont exprimé, dans un déclaration commune, leur soutien inconditionnel aux familles des martyrs et blessés de la révolution ainsi qu’aux victimes de la tyrannie, pointant du doigt le laxisme des autorités compétentes à traiter leurs dossiers.

Elles demandent au gouvernement un engagement ferme à mettre un plan d’action pour l’exécution des recommandations du rapport final de l’instance Vérité et Dignité. Le but étant de faire en sorte que les délits économiques et les violations des droits de l’Homme ne se reproduisent plus.

Parmi les organisations signataires figurent la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, Avocats sans frontières, l’Organisation mondiale contre la torture, l’Association Al-Bawsala, le Réseau tunisien pour la justice transitionnelle et Awfia.