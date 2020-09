Réunion jeudi du comité exécutif de la CAF sur les dates des demi-finales des coupes africaines

Le comité exécutif de la CAF se réunira, jeudi par visioconférence, pour discuter de l’avenir des compétitions africaines notamment les dates des demi-finales de la ligue des champions et de la Coupe de la CAF.

Les demi-finales de la Ligue des champions étaient prévues, les 25 et 26 septembre à Casablanca, entre Raja de Casablanca-Zamalek et Wydad de Casablanca-Al Ahly, alors que les matches retours étaient programmés en Egypte, les 02 et 03 octobre. Pour la finale de cette compétition, elle devait avoir lieu le 16 ou le 17 octobre sur un terrain neutre.

S’agissant des demi-finales de la Coupe de la CAF, elles étaient programmées pour le 22 septembre entre Pyramids FC d’Egypte-Houria Conakry et Renaissance de Berkane-Hassania d’Agadir, tandis que la finale était prévue pour le 27 courant à Rabat.

L’ordre du jour de cette réunion comprend aussi l’organisation des éliminatoires de la CAN 2021 et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et les dates de la CAN des moins de 17 ans Maroc-2021.

La réunion approuvera aussi l’agenda des compétitions des clubs 2020-2021, outre les dates de la phase finale du CHAN et l’actualisation des listes du championnat et celles des éliminatoires au cas où il y aura un changement au niveau du pays organisateur.