L’UGTT condamne l’attaque terroriste de Sousse et appelle le ministère public à ouvrir une enquête sur certaines déclarations

L’union générale tunisienne du travail (UGTT) a condamné l’attaque terroriste perpétrée, hier dimanche, contre une patrouille de la Garde nationale au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui à Sousse au cours de laquelle l’adjudant, Sami Mrabet est tombé en martyr et son collègue, Rami Limam a été grièvement blessé.

Dans un communiqué publié, lundi, l’UGTT affirme que ces opérations “lâches” n’arriveront pas à ébranler le moral des forces sécuritaires et militaires ni la conviction du peuple tunisien en sa victoire contre le terrorisme.

L’organisation ouvrière a également renouvelé sa condamnation du discours de haine, de rancœur et d’incitation pratiqués par certaines parties politiques qui exploitent la démocratie pour semer la discorde.

A cet égard, l’UGTT a appelé le ministère public à ouvrir une enquête sur certaines déclarations qui considèrent l’opération terroriste comme une opération de renseignement afin de blanchir le terrorisme et justifier les crimes des bandes terroristes, lit-on de même source.

L’UGTT a souligné que la guerre contre le terrorisme est encore longue et nécessite plus de vigilance pour dévoiler les parties qui le soutiennent et lutter contre le discours de haine, de traitrise et de mécréance ainsi que contre toutes les formes d’extrémisme.