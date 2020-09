Ligue 1 : la 25e et avant-dernière journée décalée au jeudi 10 septembre

La fédération Tunisienne de football annonce dimanche soir, que suite aux reports à lundi,de deux matches de la 24e journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel, AS Soliman-CS Chebba et US Monastir-Esperance Sportive de Tunis, il a été décidé de faire disputer la 25e et avant-dernière journée, jeudi 10 .septembre courant à partir de 16h00, au lieu de mercredi 10 comme initialement prévu.

Le match US Monastir-Espérance ST rappelle-t-on, qui devait se dérouler dimanche soir (19h10 ), au stade Mustapah Ben Jannet a a été reporté au lundi 7 septembre, même stade, à partir de 16h00 en raison du terrain rendu impraticable suite aux fortes pluies qui se sont abattues pendant le week-end,

.L’autre match de la 24e journée CS Chebba-AS Soliman, n’a pas pu être joué samedi au stade de la Chebba le terrain étant inondé, avait été reporté à dimanche puis de nouveau reporté à lundi dans un stade du grand Tunis,