Ligue 1 (24e journée) : Battue par le champion, l’US Monastir cale dans la course à la 2e place

Le champion de l’édition 2019-2020 du championnat de la Ligue 1, l’Espérance sportive de Tunis a arraché son 17e succès de la saison dans les arrêts de jeu, ce lundi devant l’US Monastir(1-0) qui évoluait sur sa pelouse, pour le compte de la 24e journée.

L’unique réalisation de la rencontre a été l’oeuvre de Mohamed Ali Ben Hammouda à la 90+3. Le joueur venait de faire son entrée de jeu (90+1).

A l’issue de ce match qui n’était qu’une simple formalité pour des sang et or déjà assurés du titre, l’Espérance conforte davantage son leadership, tandis que l’US Monastir cale dans sa course pour la 2e place en essuyant sa 5e défaite de la saison. Elle demeure 3e avec 41 points.

Pour rappel, le match qui devait se jouer, dimanche à partir de 19h10, avait été reporté de 24h suite aux intempéries et à l’état du stade Ben Jannet (inpraticable).

Dans l’autre match en retard, délocalisé à El Menzah en raison des importantes quantités de pluie qui se sont abattues sur le Sahel, le CS Chebba accueillait l’AS Soliman.

Résultat: un nul (3-3) et un festival de but au terme d’un confrontation particulièrement disputée entre les promus de la cette Ligue 1.

Les slimaniens ont ouvert le score dès la 17e par le nugérian Durugbor avant de doubler la mise trois minutes plus tard (20e) par Rached Arfaoui.

Le CS Chebba, équipe très orgueilleuse, revient au score avant la pause grâce à deux buts en seulement deux minutes; Achraf Zouaghi réduit la marque à la 41e sur penalty, et Sadok Ben Salem remet le compteur à zéro à la 43.

En deuxième mi-temps, Rached Arfaoui, auteur d’un doublé, inscrit le 3e but des visiteurs à la 70e, mais là encore, la réponse de la Chebba intervient rapidement (75e) par l’intermédiaire de Saadeddine Hamdi qui contraint les deux équipes au nul.

L’AS Soliman se partagent toujours la 8e place du classement avec 28 points chacun.

Résultats complets et classement à l’issue des matchs en retard de la 24e journée de la Ligue 1 du football professionnel disputés lundi.

Résultats

Lundi 7 septembre

A Monastir:

US Monastir 0

Espérance ST 1 Mohamed Ali Ben Hammouda 93′

A El Menzah:

CS Chebba 3 Achraf Zouaghi (41′-SP), Sadok Ben Salem 43′, Saadeddine Hamdi 75′

AS Soliman 3 Paschal Durugbor 17′, Rached Arfaoui 20′ et 70′ (SP)

Dimanche 6 septembre :

Au Bardo:

Stade Tunisien 0

CS Sfaxien 0

joués samedi:

Samedi 5 septembre

A Radès :

Club Africain 1 Bassilou Compaoré (57′)

US Ben Guerdane 0

A Metlaoui:

ES Metlaoui 0

CA Bizertin 0

A Kairouan:

JS Kairouan 0

US Tataouine 0

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif 1 Fares Meskini (87′)

Etoile du Sahel 0

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 58 24 17 7 0 39 11 +28

———————————— Champion ——————————

2. CS Sfaxien 47 24 14 5 5 30 17 +13

3. US Monastir 41 24 11 8 5 33 17 +16

4. Club Africain 40 24 13 7 4 26 10 +16

5 . Etoile du Sahel 37 24 10 7 7 32 22 +10

6. Stade Tunisien 33 24 9 6 9 23 23 -02

7 . US Ben Guerdane 32 24 8 8 8 25 30 -05

8. AS Soliman 28 24 8 4 12 27 27 0

. CS Chebba 28 24 7 7 10 31 31 0

10. US Tataouine 24 24 5 9 10 19 27 -08

11. ES Metlaoui 22 24 5 7 12 19 31 -12

12. CS Hammam-Lif 21 24 5 6 13 19 37 -18

. JS Kairouan 21 24 6 3 15 19 40 -21

14. CA Bizertin 20 24 4 8 12 17 34 -17