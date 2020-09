Rentrée scolaire : Appel au respect du protocole sanitaire anti-Covid-19 dans les établissements de l’enfance

Le ministère de la Femme, de la Famille et des Seniors appelle, dans un communiqué publié samedi 5 septembre 2020, tous les cadres et personnel de l’enfance à respecter les mesures préventives mentionnées par le protocole sanitaire anti-Covid-19 relatif à la rentrée scolaire qui regroupe les différents principes.

Le ministère a souligné l’importance de respecter les dispositions du manuel des mesures de prévention contre le coronavirus destiné aux établissements de l’enfance publics et privés.

Il appelle aussi les différentes composantes de la société civile à élever le niveau de vigilance et à protéger les enfants de toute menace possible recommandant aux parents de vérifier le statut juridique de tout établissement d’enfance avant d’inscrire leurs enfants, et ce en se référant à la liste officielle et actualisée de ces structures disponible sur le site du ministère. “Les parents sont aussi tenus de signaler tout établissement suspect auprès des directions régionales du département au à contacter la direction centrale”, ajoute le communiqué.

Rappelons qu’un protocole sanitaire anti-Covid-19 relatif à la rentrée scolaire et universitaire 2020-2021 a été signé le 27 août dernier entre les différents ministères concernés. Le protocole prévoit le port obligatoire du masque par tous les travailleurs dans les espaces éducatifs, d’enseignement et de formation et par tous les élèves âgés de plus de 12 ans (collégiens, lycéens, étudiants et stagiaires dans les centres de formation professionnelle).

Les enfants âgés de moins de 12 ans sont épargnés du port du masque.

En outre, le protocole sanitaire prévoit le contrôle et la mise en quarantaine des cas suspects ainsi que la désinfection des espaces une ou deux fois par jour au minimum et l’organisation de campagnes de sensibilisation qui cibleront les élèves et les étudiants en leur assurant l’assistance psychologique nécessaire.