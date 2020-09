Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 4 septembre 2020

Le ciel sera couvert vendredi par des nuages abondants sur les côtes est et sud-est. Ils seront accompagnés de pluies éparses et temporairement orageuses. Vent de secteur est faible à modéré à l’intérieur du pays mais fort près des côtes est et dans le sud où il sera accompagné localement de mouvements de sable.

Mer agitée sur les côtes est, houleuse dans les autres régions côtières.

Températures en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 28°c et 32°c dans la plupart des régions et atteindront 26°c dans les hauteurs de l’ouest et 38°c dans l’extrême sud.