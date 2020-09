Mechichi compte sur une coopération constructive et efficace avec Carthage et Bardo

Le nouveau gouvernement a été formé dans un contexte d’instabilité depuis les élections législatives d’octobre 2019, et doit faire face à une montée des attentes des Tunisiens et leur aspiration à un changement palpable de leurs conditions économiques et sociales. Des conditions qui se sont aggravées par une conjoncture économique et sanitaire mondiale difficile. C’est ce qu’a déclaré, jeudi 3 septembre, Hichem Mechichi, nouveau chef du gouvernement, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs à Dar Dhiafa à Carthage.

Pour autant, Mechichi a affirmé que “ce contexte est loin de nous décourager de redoubler d’effort et d’action pour mettre fin à l’hémorragie économique”.

Le gouvernement, a-t-il soutenu, compte sur une coopération et une coordination constructives et efficaces avec la présidence de la République et celle du Parlement, qu’avec toutes les forces vives du pays, partis politiques et organisations nationales, se disant ouvert au conseil et à la critique et à toute initiative pouvant pousser le pays de l’avant.

Il a salué les réalisations accomplies par les précédents gouvernements qui, a-t-il assuré, seront préservées et consolidées.

Mechichi s’est félicité de la stabilité de la situation sécuritaire malgré les menaces et les risques qui persistent sur les frontières. Acquis réalisés à la faveur des sacrifices des membres des institutions sécuritaires et militaires auxquels le nouveau chef du gouvernement a tenu à rendre hommage dans son intervention.

Dans le même ordre d’idées, Mechichi a affirmé la détermination à lutter contre le terrorisme, le crime ainsi que contre toute atteinte à l’ordre public. Il s’est engagé, dans son intervention à renforcer les institutions militaire et sécuritaire en ressources humaines et matérielles.

En conclusion, le chef du gouvernement a salué les efforts consentis par les corps médical et paramédical dans les secteurs public et privé dans leur guerre contre la propagation du coronavirus.