Eni fait don de 4 respirateurs pulmonaires à des hôpitaux tunisiens

La compagnie italienne d’hydrocarbures Eni, par l’intermédiaire de sa filiale Eni Tunisia, a fait don de quatre respirateurs pulmonaires pour les soins intensifs, au ministère de la Santé publique en tant que contribution à la lutte contre la propagation du Coronavirus dans le pays, selon un communiqué envoyé mardi, à l’Agence TAP.

Les équipements médicaux seront distribués comme suit :

-deux respirateurs de soins intensifs destinés aux hôpitaux “Charles Nicolle” et “La Rabta” à Tunis; -un respirateur de soins intensifs destiné à l’hôpital régional de Tataouine.

-un respirateur de soins intensifs destiné à l’hôpital régional “Mohamed Taher Maamouri à Nabeul”; Ce don est le deuxième après celui accordé en mars 2020.

Eni est présent en Tunisie depuis 1961 et opère dans le secteur Upstream (activité de prospection terrestre et maritime) du pays, avec des activités concentrées dans les zones désertiques du sud et à l’offshore de la Méditerranée, le secteur du transport du gaz, la gestion du pipeline Transmed qui relie l’Algérie à l’Italie par la Tunisie, et dans le secteur du raffinage et du marketing, selon le communiqué.