Tunisie : Dispositions de la séance plénière pour le vote de confiance au gouvernement Mechichi

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra mardi prochain une séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement proposé par Hichem Mechichi.

Le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi avait dévoilé, lundi 24 août à minuit, son cabinet ministériel composé de 28 portefeuilles ministériels et secrétariats d’Etat, choisi, selon lui, parmi des compétences nationales indépendantes, après un mois de concertations avec partis politiques, groupes parlementaires et personnalités publiques.

Le 25 juillet dernier, le président Kais Saïed avait chargé Hichem Mechichi, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement sortant, de la formation du nouveau gouvernement, et ce après la démission de Elyes Fakhfakh visé par une affaire de suspicion de conflit d’intérêts.

Les dispositions de la séance plénière consacrée au vote de confiance

Les travaux de la séance plénière démarreront mardi matin par la présentation du programme du gouvernement. Un débat général s’ensuivra avec une intervention d’une durée d’au moins 3 minutes pour chaque député.

L’obtention du vote de confiance exige une majorité absolue des voix (109 sur un total de 217 députés).

En vertu de l’article 143 du règlement intérieur de l’ARP (traduction non officielle du DCAF), “Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu’une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance. La parole est, par la suite, donnée au chef du gouvernement désigné qui présente un bref exposé du programme de travail de son gouvernement et de ses membres proposés.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général

lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et se poursuit durant le même jour pour voter la confiance.

Le vote de confiance est un vote unique sur l’ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre”.

Par ailleurs, des mesures exceptionnelles ont été prises par le parlement pour le déroulement de la séance plénière de vote de confiance au gouvernement en lien avec la situation sanitaire du pays et dans le cadre de l’application de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Parmi ces mesures, l’obligation de porter des masques de protection, de se soumettre à la prise de température avant d’entrer dans l’enceinte parlementaire et de respecter la distanciation physique tout en évitant les regroupements.

Le parlement assurera la transmission directe de la plénière via sa page officielle Youtube. De plus, des salles équipées seront aménagées pour permettre de suivre les travaux et réduire le nombre des personnes présentes dans la tribune presse.

La séance consacrée au vote de confiance pour le gouvernement Mechichi se tient mardi 1er septembre alors que les positions des partis et groupes parlementaires sont mitigées face au gouvernement proposé.

Positions mitigées des partis et groupes parlementaires face au gouvernement Mechichi

Bien qu’ils conviennent que la situation économique et sociale dans le pays est critique et que la formation du futur gouvernement est urgente, les partis et groupes parlementaires ne sont pas unanimes quant au choix de Mechichi de former un gouvernement de compétences indépendantes.

Certaines parties considérent que cette démarche consacre la marginalisation du rôle pivot des partis dans une démocratie et un désaveu des résultats des élections.

Le mouvement Ennahdha (54 députés) s’oppose à la démarche de Mechichi et appelle à la formation d’un gouvernement d’unité nationale bénificiant d’un large soutien politique et tenant compte de l’équilibre parlementaire et des résultats des élections législatives de 2019. Une réunion du conseil de la choura est prévue lundi 31 août pour déterminer sa position pour le vote ou non en faveur du gouvernement Mechichi.

Qalb Tounes (27 députés au parlement) a émis des réserves sur certains noms figurant sur la liste du gouvernement Mechichi, mais dit vouloir “mettre un terme à l’étape d’un gouvernement visé par un conflit d’intérêts et aller vers un nouveau gouvernement”. Son conseil national devrait se réunir incessamment pour donner sa position définitive sur l’équipe gouvernementale proposée.

Le conseil national du parti Courant démocrate (Attayar) a d’ores et déjà décidé de ne pas voter la confiance au gouvernement de Hichem Mechichi. Un avis qui n’est pas partagé par le mouvement Echaab qui forme avec Attayar le groupe démocratique (38 députés).

Echaab devrait quant à lui donner la position définitive de son parti à l’issue de la réunion de son bureau politique prévue ce week-end.

Al-Karama (19 députés) refuse le choix d’un gouvernement de technocrates et s’oriente vers la perspective de ne pas voter la confiance au gouvernement de Mechichi, décèle-t-on dans les déclarations de la coalition.

Le Parti destourien libre (PDL- 16 sièges au parlement) refuse la nomination de Taoufik Charfeddine à la tête de l’Intérieur et celle de Mohamed Boussetta à la tête de la Justice et demande au chef du gouvernement de les changer. Il avait conditionné son soutien au gouvernement Mechichi par l’éloignement de l'”Islam politique”.

Le mouvement Tahya Tounes (10 députés) a dit soutenir le gouvernement tant qu’il s’engage à mettre en œuvre un programme urgent pour atténuer les retombées économiques et sociales de la Covid-19, préserver les emplois et entamer les grandes réformes.

Rappelons que le cabinet ministériel proposé par Hichem Mechichi a été modifié avant d’être soumis au parlement pour le vote de confiance. Mechichi ayant remplacé le candidat proposé à tête du ministère de la Culture Walid Zidi par une autre personnalité. Ce dernier avait déclaré ne pas vouloir assumer cette responsabilité.

Aucun non n’a été annoncé jusqu’ici à la tête de ce ministère d’autant que le président Kais Saied avait reçu Walid Zidi pour lui exprimer son soutien pour occuper ce poste.