Tunisie : Déviation partielle de la circulation sur la route nationale n° 8-Z4, durant 5 jours

Le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire annonce jeudi, qu’une déviation partielle de la circulation sur la route nationale n°8-Z4 (GP8) et la route secondaire qui croise cette route et mène à la route nationale n° 9 (GP9),, dans le gouvernorat de Tunis (au niveau de Monplaisir) se fera, à partir de ce jeudi et durant 5 jours, du 22h jusqu’à 5h.

Ce changement partiel de la circulation intervient en raison de la poursuite des travaux de réalisation de l’échangeur au niveau de l’intersection entre la radiale X2 avec la route nationale n°9, reliant le Nord et le Sud et le Boulevard Abdel Aziz El Kamel.

Ainsi, jeudi et vendredi 27 et 28 août 2020, la route secondaire qui croise la route nationale n° 8-Z4, menant à la route nationale n° 9 est fermée. Les véhicules en direction à la Marsa pourront continuer à circuler au niveau de la route nationale n° 8-Z4 et tourner à droite vers la rue Yasser Arafat ( devant l’aéroport) ou utiliser le Boulevard Abdelaziz kamel.

Pour les trois derniers jours, c’est à dire, samedi, dimanche et lundi, 29, 30 et 31 août 2020, la route nationale n°8-Z4, menant aux gouvernorats de l’Ariana et Bizerte sera fermée. Ainsi les véhicules se dirigeant vers ces gouvernorats peuvent utiliser la route secondaire qui croise la route nationale n°8-Z4, menant à la route nationale n°9, ou utiliser l’avenue Abdelaziz Kamel émanant au Lac.

Le ministère de l’Equipement appelle les utilisateurs de la route à baisser la vitesse et faire preuve de vigilance