Tunisie : Fakhfakh reçoit Olivier Poivre d’Arvor

Le chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, a reçu, mercredi, l’ambassadeur de France, Olivier Poivre d’Arvor, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le diplomate français était accompagné du directeur de l’Agence française de développement en Tunisie, Gilles Chausse.

L’entretien a été l’occasion d’évoquer la solidité des relations établies entre la Tunisie et la France, notamment sur les plans économique et commercial, et sur la la nécessité de les consolider et de les développer dans tous les domaines. Il s’agit de promouvoir les projets d’investissement financés par l’Agence française de développement en Tunisie.

Elyes Fakhfakh a réaffirmé la détermination de la Tunisie d’examiner de nouvelles perspectives pour les relations tuniso-françaises au service de l’intérêt des deux pays. La France est le premier partenaire commercial de la Tunisie.

L’ambassadeur de France était en poste depuis septembre 2016.