Biographie de Akissa Bahri candidate au poste de ministre l’Agriculture des ressources

Akissa Bahri qui vient d’être proposée au poste du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a occupé le poste de secrétaire d’Etat chargée des ressources hydrauliques dans le gouvernement sortant d’Elyes Fakhfakh.

Cette femme née en 1956, est titulaire d’une maitrise en gestion et comptabilité de l’Ecole des Sciences économiques et de gestion de Sfax et enseigne à Institut National de l’Agriculture de Tunis (INAT).

Mme Bahri a occupé le poste de coordinatrice de la Facilité africaine de l’eau à la Banque africaine de développement (BAD) et celui de directrice régionale pour l’Afrique au sein de l’Institut international de la Gestion de l’Eau (Ghana, 2005-2010).

Ingénieure diplômée de l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l’Institut national polytechnique de Toulouse (1974 – 1977), elle est aussi docteure ingénieure de Institut national polytechnique de Toulouse (1978 -1982), spécialité sciences et techniques en production végétale et qualité des produits.

Elle a, également, préparé une deuxième thèse de doctorat en Suède à l’Institut des sciences et de la technologie (Université de Lund).

Elle est conseillère auprès de plusieurs organisations internationales dans le domaine de l’eau et a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière.