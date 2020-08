44ème édition du Festival International de Dougga : “24 parfums” de Mohamed-Ali Kammoun à l’ouverture

Le coup d’envoi de la 44ème édition du Festival International de Dougga a eu lieu ,le samedi 22 août, au théâtre antique de Dougga avec le spectacle “24 parfums” de Mohammed-Ali Kammoun.

Le spectacle a commencé avec la projection d’un message aux habitants d’El Hamma qui luttent contre la nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19. Mohammed-Ali Kammoun a appelé le public à observer une minute de silence en soutien aux habitants de cette ville touchée par la pandémie.

Accompagnés par une basse et une batterie, l’artiste a revisité des chansons du patrimoine tunisien. Les choristes avaient plus d’une corde à leurs arcs. En solo et en duo, ils ont chanté et dansé sous le son de la zokra.

En solo, Zied Zouari a fait revivre au public un moment exquis en faisant vibrer l’archer sur son violon argenté suivi par le souffle endurant d’Ahmed Ytaiem, le flûtiste et les performances surprenantes de la danseuse. Avec sa voix suave, Sarah Ben Chikha a pu hypnotiser le public. Elle était accompagnée des sons de cloche qu’elle jouait sur “Nagouss”.

Mohamed Ali-Kamoun a introduit une invitée surprise, Nour, 12 ans. Cette fillette originaire de Nabeul qui fait partie du groupe d’enfants dans le cadre du projet “24 parfums kids, a chanté avec brio accompagnée des deux choristes Ghada et Dorra.

Le spectacle a atteint son apogée avec le parfum des îles de Kerkennah lorsqu’un des choristes est descendu danser avec deux foulards. Au moment où Mohamed Ali Kamoun et quelques invités ont rejoint la dance, tout le gradin de l’amphithéâtre vibrait sous les pas de danse du public déchaîné.

“24 parfums ” est un projet musical né de deux résidences artistique de recherche et d’expérimentation dans les 24 régions de Tunis.