Ghannouchi : Ennahdha est contre la formation d’un gouvernement de compétences en attendant la décision du conseil de la Choura

” Dans l’absolu, Ennahdha est contre la formation d’un gouvernement de compétences étant donné que cela dénature la démocratie, les résultats des élections et la volonté des électeurs, en attendant la décision du Conseil de la Choura qui statuera demain lundi sur cette question “, a déclaré, dimanche à Sfax, le président du mouvement Ennahdha et de l’ARP, Rached Ghannouchi.

Et d’expliquer, lors d’une conférence de presse tenue, dimanche à Sfax, à l’issue de sa rencontre avec les structures régionales du mouvement, que ” la démocratie c’est la gouvernance des partis et la traduction des équilibres des forces politiques et non pas la gouvernance des compétences “.

Ghannouchi a ajouté que ” tous les partis et les ministères disposent de compétences techniques qui doivent servir la politique, estimant que le pouvoir n’est pas un travail technique mais c’est plutôt la capacité d’avoir une vision, un projet et un discours mobilisateur “.

Le Chef du gouvernement désigné chargé de former le nouveau gouvernement, Hichem Mechichi, avait exprimé son intention de former un gouvernement de compétences indépendantes. Un choix qui n’a pas été approuvé par les partis les plus représentés au parlement à l’instar d’Ennahdha (54 députés).

Ghannouchi a, en outre, souligné la nécessité d’amender la loi électorale qui est, selon lui, incapable de donner lieu à une majorité, favorisant ainsi l’instabilité politique.

Il a, par ailleurs, annoncé que l’ARP tiendra bientôt une séance extraordinaire pour examiner le dossier de la création de la Cour constitutionnelle pour bloquer la voie aux différentes interprétations de la Constitution.

S’agissant de la nouvelle vague de propagation du coronavirus et le limogeage de l’ex ministre de la Santé publique Abdellatif Mekki, le président d’Ennahdha a considéré ” qu’il ne faut pas changer de leaders en plein guerre “, estimant toutefois que ” les cadres et les services du ministère de la santé sont encore en place et sont capables de gérer la pandémie malgré la décision de démettre Abdellatif Mekki, qui a fait preuve d’une grande capacité à gérer la crise sanitaire “.

En ce qui concerne le prochain congrès du mouvement, Ghannouchi a rappelé que deux commissions ont été mises en place au sein du parti et sont déjà opérationnelles pour préparer le prochain congrès et élaborer le nouveau projet d’Ennahdha, son organisation future et ses nouveaux outils exécutifs.