Fifa-FTF : W.Jari parle de la reprise du championnat et des possibilités du retour des matches de l’EN

Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadi Jari a assisté à une réunion à distance tenue jeudi par le président de la FIFA, Gianni Infantino, ave un certain nombre de présidents de fédérations africaines, avec la participation du président de la Confédération africaine de la discipline, Ahmed Ahmed, du secrétaire général de la FIFA, et de plusieurs cadres de la FIFA.

Selon la page officielle de la FTF, Wadi Jari a réaffirmé, à cette occasion, le soutien de la Fédération tunisienne à l’instance internationale et à son président, tout en saluant le soutien financier de la FIFA aux fédérations membres et aux aux équipes nationales.

Jari a également donné un apercu sur la situation sanitaire du pays et des efforts déployés par la FTF depuis le déclenchement de la pandémie du Coronavirus. Il a à ce propos présenté le calendrier de la reprise des activités footballistiques en Tunisie et du protocole sanitaire qui l’accompagne, ainsi que la formule des compétitions pour le reste de la Ligue 2 et le football amateur.

Le président de la FTF a évoqué par ailleurs l’expérience professionnelle des arbitres en Tunisie, à partir de la saison 2020/2021, la création la saison prochaine d’une compétition spéciale pour les jeunes en guise de précautions contre la pandémie du Coronavirus ainsi que le soutien du football féminin.

Concernant les matches des sélections nationales, Jari a souligné l’importance de reprendre ces compétitions dans le respect total des mesures sanitaires et préventives requises et selon trois propositions suivantes:

1 – Réserver trois périodes “FIFA” supplémentaires aux équipes nationales ou prolonger les périodes préalablement programmées tout en conservant le même format pour les compétitions aller-retour si le trafic aérien et les conditions sanitaires le permettent dans tous les pays africains.

2 – Si la Proposition 1 n’est pas mise en œuvre, les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Afrique seront organisés sous forme de mini-tournois dans un système de match en aller simple, dans un pays africain neutre, à condition que ce pays soit sûr en termes de santé et de sécurité.

3 – Au cas où les deux précédentes propositions ne seraient pas mises en œuvre, les éliminatoires de la Coupe du monde et de la Coupe d’Afrique seront organisés sous forme de mini-tournois avec un match en aller simple qui se tiendra dans un pays européen sûr en termes de santé et de sécurité, et cela dans le cadre d’un partenariat entre la CAF, l’UEFA et la FIFA.