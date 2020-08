Pas question d’un retour en arrière en ce qui concerne les acquis de la femme tunisienne”

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a affirmé qu’ ‘”il n’est pas question d’un retour en arrière en matière des acquis réalisés par les femmes tunisiennes”, notant qu'”il s’agit de consolider ces acquis en fonction des mutations que connaît la Tunisie”.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme tunisienne, la Présidence de l’ARP a déclaré que, “la protection des acquis de la femme tunisienne au cours des dernières décennies et leur développement est un engagement constitutionnel”.

Elle a renouvelé l’attachement des représentants du peuple et leur disposition à interagir positivement avec tous les projets de lois et conventions internationales visant à réaliser davantage d’acquis au profit des femmes tunisiennes et à lutter contre toutes les manifestations de discrimination, de violence et de marginalisation.

La Présidence de l’ARP a encore souligné l’importance de répondre aux préoccupations exprimées par les milieux sociaux concernant la situation difficile que connaissent les femmes dans les régions de l’intérieur et les quartiers populaires, appelant les autorités à accorder plus d’attention à ces situations et à établir les plans et programmes de développement nécessaires pour surmonter toutes les lacunes constatées.

Elle a formulé l’espoir de voir les lois approuvées par l’ARP durant la session parlementaire 2019-2020, dont notamment, la loi sur l’économie solidaire, la loi sur le financement participatif et la loi sur le recrutement des chômeurs de plus de 10 ans, contribuer à fournir plus d’opportunités afin d’assurer l’intégration des femmes tunisiennes dans la vie économique et l’amélioration de leurs conditions de vie.