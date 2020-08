“Cinéma au Musée” du 16 au 19 août au Musée Archéologique de Sousse

La 6ème édition de “Cinéma au Musée” aura lieu du 16 au 19 août 2020 au Musée Archéologique de Sousse sous le signe du “Dialogue & Echanges entre les acteurs de la société civile de la Tunisie “.

Cinéma au Musée est un rendez-vous artistique et culturel organisé annuellement par l’Association “Ciné-Sud Patrimoine” sous la direction artistique de Mohamed Challouf, réalisateur et producteur de cinéma.

Quatre soirées, entre Cinéma, Musique, Danse et Rencontres, sont prévues pour cette édition 2020. Les festivaliers auront l’occasion de renouer avec l’histoire du cinéma et de voyager à travers l’oeuvre des grands maîtres du 7ème Art mondial et africain.

“Cinéma au Musée” fêtera cette année le centenaire de la naissance du célèbre réalisateur italien Federico Fellini et le centenaire de l’arrivée de 6000 Russes Blancs en 1920 à Bizerte fuyant à l’époque la révolution bolchévique.

Les organisateurs ont annoncé la présence de réalisateurs tunisiens comme Fadhel Jaaibi, Nouri Bouzid, Farid Boughdir et Mounir Baaziz qui assureront la présentation de certains films au programme.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le dimanche 16 août avec au menu de la soirée la projection du film “LA STRADA ” de Frederico Fellini en version restaurée. Ce chef-d’œuvre du cinéma mondial est lauréat de l’Oscar du Meilleur film étranger en 1954.

“Sousse et Bizerte se rencontrent au Cinéma” sera l’intitulé de la soirée de clôture qui prévoit un hommage à la Russe Anastasia Chirinsky et à la Communauté Russe de Bizerte arrivée en Tunisie un siècle auparavant. Il y aura la projection du documentaire “Anastasia de Bizerte”, film de Mahmoud Ben Mahmoud qui avait été présent en 1996 à la Mostra du Cinéma de Venise.

Intitulées “Sousse, Capitale Panafricaine des Cultures”, les soirées du 17 et 18 août seront consacrées au patrimoine cinématographique d’Afrique au Sud du Sahara. Il y aura la projection, en version restaurée, de deux classiques du cinéma africain, ” Yaaba ” du Burkinabé, Idrissa Ouedraogo et ” Muna Moto ” du Camerounais Dikongue Pipa.

Ce rendez-vous vise à instaurer des ponts de dialogue et d’échange entre les divers membres des communautés, hôtes de la ville de Sousse. Ces derniers sont issus de pays comme le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, Les Comores, la République Démocratique du Congo, le Madagascar, le Congo, le Niger, le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Tchad.

Outre ces classiques du Cinéma Mondial, l’édition 2020 fera découvrir des images oubliées de la Tunisie à travers des ciné-concerts de 2 courts métrages muets. Il s’agit de films datant des années 1920 qui ont été retrouvés dans les archives de la Cinémathèque Eye d’Amsterdam aux Pays-Bas.

Une exposition inédite intitulée “La perle du Sahel dans la mémoire des images” sera l’occasion de découvrir une centaine d’agrandissements de cartes postales rares de Sousse datant des années 1900 -1920. Ce trésor en images est mis à la disposition de l’Association “Ciné-Sud Patrimoine” par Mohsen Mouelhi qui est un grand collectionneur d’images du patrimoine tunisien.

Cinema au Musee est un événement crée en 2015 qui constitue une vitrine pour la promotion et la mise en valeur du patrimoine cinématographique tunisien et mondial.

Cette édition 2020 est organisée en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et bénéficie du soutien de l’Institut Culturel Italien de Tunis (IIC), de la Délégation régionale des Affaires Culturelles de Sousse et de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC).

Le programme a été mis en place en collaboration avec l’Association des étudiants et des stagiaires africains en Tunisie (A.E.S.A.T), l’Association de recherches et d’études udes sur la mémoire de Sousse (AREMS), l’Amicale des anciens élèves des Lycées de Bizerte et l’Association Bizerte Cinéma (ABC).

Cinéma au Musée aura lieu cette année dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la pandémie de la Covid-19. Le protocole sanitaire en vigueur stipule notamment la désinfection des lieux de spectacle, le port du masque et la distanciation physique. Comme pour toutes les autres manifestations estivale maintenues, le nombre de spectateurs sera limité à 70 % de la capacité d’accueil habituelle du musée.

Voici le programme complet:

Dimanche 16 août:

– Performance musicale du Madagascar (guitare et valiha) avec Norbert Ravarison (Eglise Saint Félix de Sousse)

– Projection du film ” LA STRADA” de Federico Fellini (version restaurée)

Lundi 17 août:

– “HEART OF AFRICA” performance de choristes de tous les âges représentant différentes nationalités

– Projection du film “Errance, Sotogui Kouyate” de Nouri Bouzid

– Projection du film “Yaaba” du Burkinabé Idrissa Ouedraogo (en version restaurée)

Mardi 18 août :

– “African mixture family” performance musicale du trio Mbassa Faye (Sénégal), Ollo Salomo Pale et Jonathan Bohoussou (Côte d’ivoire)

– Projection du film ” Muna Moto” du Camerounais Dikongue Pipa (en version restaurée)

Mercredi 19 août :

– “Madjles” performance de musique traditionnelle de la Communauté Comorienne de Tunisie

– Projection du film “Anastasia de Bizerte” de Mahmoud Ben Mahmoud

– “La Tunisie retrouvée”, Ciné-concert de 3 films muets réalisés entre 1920 et 1930 (auteurs inconnus)

– Projection du film ” Sousse Nostalgie” de Mounir Baaziz en hommage à Chérif Bousnina ex Directeur Technique à la SATPEC.

