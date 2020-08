Tunisie : Hichem Mechichi s’entretient avec les représentants du bloc démocratique

Le secrétaire général du parti Courant démocrate, Mohamed Abbou a déclaré que “ce qui s’est passé avec le précédent gouvernement en termes de chantage et de blocage de toute tentative de lutte contre la corruption ne doit pas se reproduire”.

Dans une déclaration de presse, à l’issue de son entretien, lundi, avec le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, à Dar Dhiafa à Carthage, Abbou a dit espérer que le prochain gouvernement parvienne à la réalisation des objectifs escomptés, appelant Mechichi à envisager une méthode différente de ses prédécesseurs et former un gouvernement capable d’imposer les lois et de contrecarrer les pratiques de chantage.

“La Tunisie vit une expérience démocratique unique depuis la révolution. Cependant, elle n’a pas pu réaliser les résultats économiques et sociaux escomptés”, a-t-il regretté.

Cette expérience démocratique a, aussi, été marquée par l’anarchie et la corruption au plus haut niveau du pouvoir, a-t-il dit, précisant que Mechichi s’est engagé à garantir l’application de la loi.

La participation ou pas des partis politiques au prochain gouvernement n’a pas été évoquée pendant l’entretien, a-t-il indiqué, exprimant le refus de toute tentative de dévaloriser l’action des partis.

“Il est impératif de poursuivre en justice les partis politiques ayant amassé des richesses et mettre fin au financement illégal”, a-t-il insisté.

De son côté, le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhaier Maghzaoui, a déclaré que l’entretien avec le chef du gouvernement désigné s’est articulé autour de l’évaluation de l’expérience du précédent gouvernement et de la gouvernance pendant les dix dernières années.

Il a, également, indiqué avoir présenté à Mechichi la vision du bloc parlementaire concernant les causes de l’échec des précédents gouvernements.

“Mechichi a fait part de sa volonté de former un gouvernement qui sera à la hauteur des attentes des Tunisiens”, a-t-il ajouté, précisant qu’il a été convenu de reprendre les concertations durant la prochaine étape.

Etaient présents à l’entretien avec le chef du gouvernement désigné, outre Mohamed Abbou (ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Bonne gouvernance et de la lutte contre la Corruption dans le gouvernement démissionnaire) et Zouhaier Maghzaoui, secrétaire général d’Echaab, le président du bloc démocratique (38 députés), Hichem Ajbouni.

Hichem Mechichi a entamé, ce lundi, les concertations avec les blocs parlementaires et les partis politiques selon leur représentativité parlementaire.