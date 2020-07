Liga espagnole – Transfert : la pépite brésilienne Gustavo Maia (19 ans) rejoint le FC Barcelone (médias)

L’attaquant brésilien Gustavo Maia, âgé de seulement 19 ans, mais déjà considéré comme une des principales révélations de Sao Paulo cette année, va bientôt rejoindre le FC Barcelone selon des médias locaux.

Pour conclure cette transaction, le Barça aurait recouru lundi à l’option d’achat de 70% des droits sportifs du joueur, alors que Sao Paulo conservera les 30% restants.

Le club catalan avait déjà payé un million d’euros pour l’exclusivité de cette option d’achat, fixée à une valeur totale de 4,5 millions d’euros.

Barcelone déboursera les 3,5 millions d’euros restants via un fonds d’investissement, qui paiera le montant à Sao Paulo et accordera un crédit pour ce montant à Barcelone.

La valeur reçue, ajoutée à celle des autres négociations en 2019 avec les clubs européens, donnera au club pauliste un répit financier suite aux difficultés liées à l’arrêt des compétitions dans le deuxième pays le plus touché par la pandémie.

En 2018, le natif de la capitale Brasilia a atteint la barre des 30 buts en 36 matchs et a été le meilleur buteur du championnat juniors de l’Etat le plus peuplé et le plus industrialisé du Brésil.

Après quoi, il a été promu en équipe professionnelle, avec laquelle il avait fait ses débuts en mars dernier, à l’occasion de la défaite (1-0) contre Botafogo de Riberao Preto.