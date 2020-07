FTF : une série de mesures au profit de l’AS Sebikha

A l’occasion de sa visite au stade de Sebikha (gouvernorat de Kairouan), lundi, le président de la fédération tunisienne de football (FTF) , Wadii Jari, a décidé une série de mesures visant à entretenir cet espace exploité par six sections de l’AS Sébikha et six sections du Stade Sportif d’Al-Alam et deux sections de l’Académie de football.

Il a été, dans ce contexte décidé d’entretenir la pelouse artificielle du stade et de prendre en charge 50 pc du coût d’installation du transformateur électrique.

Le président de la FTF a également inauguré le nouveau siège de l’AS Sebikha et s’est engagé à fournir tous les équipements bureautiques et informatiques nécessaires et d’installer la climatisation dans cet espace. Il a décidé d’accorder une aide exceptionnelle au club afin de l’aider à préparer la prochaine phase du championnat.

Auparavant, Wadi Jari avait effectué une visite d’inspection aux stades Hamda Laaouini et Ali Zouaoui de Kairouan, et décidé d’accorder une subvention exceptionnelle de 55.000 dinars à la JS Kairouan, d’assurer deux mois de salaire pour le staff administratif, d’équiper la salle de musculation à condition que cette salle soit mise en place.

La FTF s’est engagée également à équiper une salle pour le staff médical et paramédical qui bénéficiera pour sa part d’un stage gratuit d’une semaine à Monastir, à l’instar de tous les clubs de l’élite.

Il a été par ailleurs décidé de fournir tous les équipements nécessaires aux équipes des jeunes, d’embaucher des diplômés des Instituts supérieurs du sport en chômage, de les encadrera et de leur assurera un an de salaire.

Le président de la FTF a promis d’autre part de créer un centre pilote de formation des jeunes destiné à toute la région du centre ouest.

Ce centre dont le coût de réalisation est estimé à 3 millions de dinars environ, sera doté d’un centre d’hébergement et de deux stades.