La météo sera peu nuageux dans la plupart des régions, le vent sera secteur nord au nord, au secteur Ouest le vent sera au Centre et le Sud faible à modéré et relativement forte l’après midi au Sud.

La mer sera peu agitée et la température varie entre 30 et 34 ° dans les régions côtières et entre 38 et 42°dans le reste des régions avec apparition de sirocco.

