Tunisie : Le site ”Madania”, nouvel organe d’information de l’UGTT

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a lancé, dimanche, la copie éléctronique du journal “madania” afin d’enrichir la scène médiatique, selon le prote-parole officiel de l’organisation du travail Sami Tahri.

La version électronique du journal “madania” que l’on peut consulter sur le site http://www.madania.tn présente un contenu d’informations diversifiées, parie sur la diffusion de la culture des Droits de l’Homme et vient consolider les libertés publiques et privées, a précisé Tahri.

Le site est une continuation du supplément en papier “madania”, publié mensuellement par l’organe d’information de l’UGTT, le journal Echaab, et comporte l’ensemble des publications de la version en papier créée en 2017.

Le site comprend également une variété de dossiers et de rapports ainsi que des entretiens avec plusieurs personnes actives dans les domaines du droit et de la culture en Tunisie.

Il publie, en outre, des articles et opinions de plusieurs penseurs et jette la lumière sur l’action de la société civile et des militants des droits de l’Homme.