Le chef du gouvernement reçoit Habiba Gheribi, nommée ambassadrice du sport tunisien

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a reçu, mercredi, la championne olympique Habiba Gheribi, à l’occasion de sa nomination ambassadrice du sport tunisien, annonce la présidence du gouvernement, sur sa page officielle facebook.

Lors de cet entretien qui s’est déroulé en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Gaaloul, le chef du gouvernement a exprimé son soutien à cette initiative compte tenu de l’importance de ce titre honorifique dans la promotion du sport tunisien, se déclarant favorable à ce genre d’initiatives visant à hisser haut le drapeau national dans les grandes manifestations nationales et internationales et contribuant au rayonnement de la Tunisie sur la scène mondiale.

De son côté, Habiba Gheribi a déclaré, à l’issue de l’entretien, qu’elle a trouvé tout le soutien et l’encouragement de la part du chef du gouvernement pour représenter dignement la Tunisie aux plans national et international. Elle s’est également déclarée déterminée à servir le sport tunisien et à oeuvrer afin qu’elle reste un exemple de persévérance et d’excellence pour les jeunes sportifs.

Un accord, rappelle-t-on, a été signé ce matin au siège du ministère de tutelle entre la fédération tunisienne d’athlétisme et la championne du monde et olympique Habiba GHeribi visant à établir un modèle pour le développement du sport tunisien et la consécration des principes olympiques aux niveaux national et international.

Le titre d’ambassadeur du sport tunisien, créé à l’initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, sera généralisé pour inclure d’autres champions tunisiens auteurs de performances mondiales ou olympiques.