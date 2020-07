Championnat d’Espagne (34e journée) : L’Atletico déroule contre Majorque

L’Atletico Madrid a enchaîné un 14e match sans défaite d’affilée et s’est rapproché de la Ligue des Champions après son large succès sur Majorque (3-0), vendredi soir en ouverture de la 34e journée du championnat d’Espagne.

Alvaro Morata a signé un doublé en première période. Le premier but a été marqué sur penalty et le second suite à un service de Marcos Llorente. En fin de match, Koke a inscrit le troisième but madrilène.

Au classement, les Colchoneros prennent provisoirement 5 points d’avance sur la 4e place du FC Séville et 8 sur Villarreal. Après sa large victoire contre le Celta Vigo (5-1), Majorque rechute et reste 18e.

Vendredi

Atlético Madrid – Majorque 3 – 0

Samedi

(15h00 GMT) Celta Vigo – Betis Séville

(17h30 GMT) Valladolid – Alavés

(20h00 GMT) Grenade – Valence CF

Dimanche

(12h00 GMT) Athletic Bilbao – Real Madrid

(15h00 GMT) Espanyol Barcelone – Leganés

(17h30 GMT) Osasuna – Getafe

(20h00 GMT) Villarreal – Barcelone

Lundi

(17h30 GMT) Levante – Real Sociedad

(20h00 GMT) Séville – Eibar